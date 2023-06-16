Здоровье 16 июня 2023, 02:28 Гастроэнтеролог рассказал, чем вреден зеленый чай Гастроэнтеролог Свиридова: зеленый чай противопоказан людям с низким давлением и анемией Freepik

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Безобидный на первый взгляд зеленый чай может оказаться вредным для людей с некоторыми заболеваниями. Врач-гастроэнтеролог Анна Свиридова в беседе с изданием «Газета.ru» рассказала, что этот напиток не рекомендуется употреблять людям с низким давлением, остеопорозом и железодефицитной анемией.

Дело в том, что зеленый чай содержит танин, который может замедлять всасывание железа, кальция и магния тонким кишечником, объяснила доктор. По тем же причинам Свиридова посоветовала на злоупотреблять этим напитком беременным.

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«Содержащийся в зеленом чае танин препятствует всасыванию фолиевой кислоты, которая необходима для правильного развития нервной системы у плода», — подчеркнула она.

Пациентам с гастритом и язвенной болезнью этот напиток тоже противопоказан, так как он повышает кислотность желудочного сока.

Врач напомнила, что чашка зеленого чая перед сном может привести к бессоннице.

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