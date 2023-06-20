Здоровье 20 июня 2023, 01:00 Гастроэнтеролог рассказал, какое мороженое считается самым полезным Гастроэнтеролог Кашух назвала фруктовый лед и сорбет хорошей альтернативой пломбиру Pxhere

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Не все виды мороженого одинаково полезны. При выборе популярного летнего десерта в первую очередь стоит обращать внимание на его ингредиенты, рекомендовала в разговоре с «Газетой.ru» кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Одним из самых популярных видов мороженого врач назвала пломбир. Но стоит помнить, что он достаточно калорийный: на 100 граммов продукта приходится порядка 400-500 калорий.

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В составе пломбира по ГОСТу должно быть не менее 12% молочного жира. Если вес в норме, то порция пломбира в 80 граммов один раз в день не повредит, отметила Кашух.

«Но если массу тела или жирность пищи по состоянию здоровья нужно снижать, то от мороженого на основе молока и сливок лучше отказаться в пользу менее калорийных продуктов», — предупредила врач.

Хорошей и более безопасной для здоровья альтернативой она назвала фруктовый лед или сорбет. Фруктовый лед, по ее словам, содержит около 110-130 калорий на 100 граммов. Также в этом десерте много витаминов и он хорошо утоляет жажду.

При выборе этого продукта также стоит смотреть на его состав. Там должен быть натуральный фруктовый сок или фруктовое пюре, минимум красителей и усилителей вкуса.

Но не только на состав следует обращать внимание при выборе мороженого. Также этот продукт должен быть без деформаций, и в нем не должно быть кристалликов льда. Кроме того, некачественное мороженое будет слишком мягким на ощупь.