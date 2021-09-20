Гастроэнтеролог рассказал, какие продукты лучше не есть на завтрак

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Батюхно рассказала, какие блюда лучше не есть на завтрак. По ее словам, худшим блюдом для начала дня являются бутерброды с колбасой. Об этом сообщила «Газета.ru».

«В бутербродах нет ничего полезного. Это один из худших вариантов для завтрака, поскольку обеспечивает организм большим количеством жиров и калорий», — заявила Татьяна Батюхно.

Специалист посоветовала в том случае, если вы не можете начать свое утро без бутерброда, заменить обычный хлеб на цельнозерновой, а колбасу — на сыр. Она также отметила, что не стоит завтракать хлопьями и быстрорастворимыми кашами.

«Хлопья и каши содержат большое количество углеводов и повышают уровень глюкозы в крови. Сначала это насыщает, стимулирует подъем сил, но уже скоро голод вернется», — объяснила Татьяна Батюхно.

Также, по ее словам, не стоит есть йогурт и другие кисломолочные продукты, мучные изделия, пить свежевыжатые соки и кофе на голодный желудок.