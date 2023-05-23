Здоровье 23 мая 2023, 05:50 Гастроэнтеролог рассказал, чем полезна дачная зелень Гастроэнтеролог Кашух назвала укроп и петрушку полезной дачной зеленью РИА «Новости»

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Россиянам напомнили о пользе выращенной на даче зелени. Как рассказала кандидат медицинских наук гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с «Вестями Подмосковья», чаще всего люди выращивают на дачных участках укроп, петрушку, зеленый лук, салат, щавель и шпинат.

В перечисленной зелени, как отметила Кашух, содержится большое количество витаминов и питательных веществ.

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Укроп, в частности, богат железом, магнием, кальцием, а также витамином С. Эта зелень способствует укреплению иммунитета и улучшает кровообращение. Кроме того, укроп нормализует артериальное давление, пояснила гастроэнтеролог.

Петрушка содержит калий, кальций и витамин С. Зеленый лук богат натрием, кальцием и также витамином С. Употребление этой зелени оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, уточнили «Известия».

Шпинат будет полезен людям с проблемами ЖКТ. Употребление этого продукта способствует улучшению пищеварения.

Рекомендуется добавлять зелень в блюдо в последний момент, отметила Кашух. Это поможет ей сохранить полезные свойства в ходе термической обработки, добавил RT.