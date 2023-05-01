Здоровье 01 мая 2023, 17:16 Гастроэнтеролог призвал не бояться качества мяса для шашлыка из магазинов Главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава Ивашкин: мясо из магазинов хорошо проверяют James Kern / Unsplash

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Россиянам не стоит бояться покупки мяса для шашлыка в магазинах, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава Владимир Ивашкин. По его словам, такие продукты проходят тщательную проверку, прежде чем оказаться на прилавках.

Врачи отметил, что в большинстве случаев мясо для шашлыка покупают в магазинах. Там его тщательно проверяют, поэтому все разговоры о возможном наличии в нем инфекций — «ерунда», потому что в холодильниках его долго не хранят.

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«Мясо берется с полок и тут же расходуется. Другое дело, что объедаться будут слишком, но это другой вопрос, от этого людей не уберечь», — предостерег Владимир Ивашкин.

Наибольшим спросом среди россиян пользуется мясо курицы и индейки, рассказали сотрудники онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» и сети магазинов «ВкусВилл». По их информации, для приготовления шашлыков россияне чаще всего приобретают мангалы. В этом году дачный сезон открыли раньше обычного — жители страны отправились за колбасками и шампурами для отдыха на природе уже в апреле.