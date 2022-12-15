Здоровье 15 декабря 2022, 03:29 Гастроэнтеролог Поташева посоветовала отказаться от голодания перед Новым годом

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Гастроэнтеролог Алена Поташева рассказала, что голодание перед новогодней ночью вредно для организма. Об этом сообщило издание yakutsk.ru.

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Резкие перемены в рационе могут спровоцировать реактивный панкреатит, уточнил сайт «ПолитЭксперт». Его причина заключается в том, что при голодании начинает вырабатываться больше желчи. Поташева посоветовала питаться полноценно, но ограничить перед праздниками количество сахара.