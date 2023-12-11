Здоровье 11 декабря 2023, 13:48 Гастроэнтеролог Помойнецкая: гусь является зимней птицей, и потребление его мяса особенно актуально в это время года

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Гусь — та птица, мясо которой лучше всего употреблять зимой. Об этом «Российской газете» сообщила врач-гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая.

Его мясо во время зимы набирает свою нутрицевтическую ценность, что делает его еще более полезным для организма. К тому же оно считается качественным, поскольку гусь является очень чистоплотным в еде, написала Общественная Служба Новостей.

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Что касается гусиного жира, он имеет высокую точку дымления, что позволяет использовать его для приготовления пищи без опасения разрушить полезные свойства, добавила врач.