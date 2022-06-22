Гастроэнтеролог перечислил самые полезные овощи

Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что многие овощи гораздо полезнее, чем привычные всем огурцы и помидоры. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Он пояснил, что организму полезна клетчатка, а в огурцах и помидорах ее минимальное количество. По большей части они состоят из воды.

«Поэтому выбирайте овощи с высоким содержанием клетчатки: зеленый горошек, спаржа, брюссельская капуста, брокколи, морковь», — подчеркнул врач.