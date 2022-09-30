Гастроэнтеролог Парамонов заявил, что боли в желудке чаще всего возникают из-за тревоги | 360°

Здоровье 30 сентября 2022, 13:17 Поделиться Telegram

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Viber Гастроэнтеролог Парамонов заявил, что боли в желудке чаще всего возникают из-за тревоги

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Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» руководитель Центра доказательной медицины «Рассвет» Алексей Парамонов в беседе с изданием kp.ru заявил, что частые боли в желудке сообщают человеку о том, что ему следует перестать тревожиться и решать несколько задач одновременно.

Медик отметил, что боли в желудке чаще всего не связаны с неправильным питанием.

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«На первом месте с огромным отрывом — функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта. Это нарушение работы тех или иных органов ЖКТ, не связанное непосредственно с их повреждением, воспалением и типа подобного. Чаще всего мы сталкиваемся с синдромом функциональной диспепсии (его нередко принимают за гастрит. — ред.), синдромом раздраженной кишки, функциональной изжогой, отрыжкой. Вообще, таких болезней около 30-ти. Но те, что я перечислил, составляют около 70% всех заболеваний ЖКТ вместе взятых», — рассказал медик.

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По словам гастроэнтеролога, минимум у 80% пациентов с синдромом раздраженной кишки и синдромом функциональной диспепсии отмечаются признаки тревожности.

Врач добавил, что многозадачность, вводящая мозг в состояние стресса, также приводит к сбоям в работе нервной системы, а следовательно, и к сбоям в работе других органов.

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