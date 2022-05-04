Гастроэнтеролог Осипова рассказала об опасности питья во время еды

Не стоит пить воду во время приема пищи, так как это способствует привычке к перееданию, а также провоцирует изжогу. Таким мнением поделилась гастроэнтеролог Светлана Осипова, передала «Вечерняя Москва».

Вода способна сильно растягивать желудок, если употреблять ее во время приема пищи. Из-за этого человек поглащает в разы больше еды, так как не может утолить голод. Если употребление воды за обедом вошло в привычку, то в дальнейшем человеку потребуется есть все больше, передала радиостанция «Говорит Москва».

«Опасно не только из-за переедания, но и из-за формирования рефлюксов, обратных забросов желудочного секрета. Симптомы — отрыжка и изжога», — привело слова специалиста utro.ru.