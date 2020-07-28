Гастроэнтеролог объяснил, при каких недугах нельзя есть дыню

Гастроэнтеролог Нурия Дианова объяснила, при каких заболеваниях нельзя есть дыню. По ее словам, от этого продукта необходимо отказаться людям с лишним весом.

Также лучше исключить дыню из рациона тем, кто страдает диабетом второго типа. Если пренебречь этим советом, ситуация усугубится. У человека начнет формироваться инсулинорезистентность, клетки потеряют способность к самостоятельному усвоению глюкозы из крови.

Также нельзя есть эти бахчевые при любых обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что сырые овощи и фрукты стимулируют работу органов ЖКТ, что может закончиться крайне болезненно, пишет портал «Ридус».

Людям с нормальным весом можно употреблять 150 граммов дыни за раз. Эта же норма распространяется и на арбуз. Диетолог Дианова порекомендовала приступать к дыне после основного приема пищи. В этом случае уровень глюкозы в крови будет расти постепенно.

Она также рассказала, что этот продукт можно использовать для похудения. Так, некоторые спортсмены устраивают монодни на дыне, чтобы быстро «просушить» тело.