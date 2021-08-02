Гастроэнтеролог объяснил, как после COVID-19 восстановить вес

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, гастроэнтеролог Хадижат Омарова рассказала сайту kp.ru, как людям, которые потеряли вес после коронавируса, восстановить массу тела.

Омарова подчеркнула, что необходимо наладить работу желудочно-кишечного тракта. В частности, надо перейти на щадящую диету и включить в свой рацион фрукты, овощи и цельнозерновые продукты с витаминами группы В. Также важно употребление белка и сипинговых смесей.

«Это специальные сбалансированные питательные смеси, расфасованные небольшими порциями. Их пьют через трубочку или маленькими глотками несколько раз в день. Таким образом, в малом объеме пациенты получают легкоусвояемые протеины, углеводы, жиры», — уточнила собеседница издания.

Отмечается, что полноценный сон и настрой на позитивные эмоции тоже имеют большое значение для восстановления.