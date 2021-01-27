Гастроэнтеролог объяснил, как часто можно есть субпродукты

По ее словам, раньше такие продукты были включены в рекомендации по лечебному питанию. Их можно включить в рацион, чтобы разнообразить меню. При этом внутренние органы животных нельзя употреблять чаще двух раз в месяц.

«Можно использовать, например, отварной язык в качестве белкового продукта, это лучше, чем колбасы, потому что это чистое мясо. Печень можно использовать, главное — не жарить ее и не добавлять майонез. Можно делать печеночные оладьи, если запекать в духовке», — посоветовала Дианова.

Кроме этого, она порекомендовала готовить паштеты из печени, тушить куриную и индюшачью печень. Лучше не употреблять такие блюда регулярно. Порция должна быть такой же, как и при употреблении обычного мяса — примерно 100 граммов женщинам и 150 граммов мужчинам.

Некоторым людям лучше совсем отказаться от потребления субпродуктов, так как в них содержится пуриновые основания. В числе те, кому нельзя есть печень и сердце, люди, страдающие подагрой и мочекаменной болезнью.