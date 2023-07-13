Здоровье 13 июля 2023, 11:44 Гастроэнтеролог Неруллина рассказал, что яблоки и имбирь хорошо подходят для снижения чувства голода

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Чтобы притупить чувство голода и дождаться следующего приема пищи, можно перекусить яблоками или имбирем. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог поликлиники ЦКБ РЖД-Медицина на Часовой Алла Неруллина.

Она подчеркнула, что эти продукты очень полезны для здоровья. В частности, яблоки богаты клетчаткой. Кроме того, они благотворно влияют на состояние кишечника. Наконец, фрукт способен нормализовывать уровень сахара в крови при регулярном употреблении.

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«Имбирь как добавка к чаю или еде способствует снижению аппетита благодаря гингеролу — веществу, которое содержится в корневище имбиря в форме эфирного масла. Гингерол помогает снизить показатели лептина (гормон жировой ткани), что сказывается на снижении аппетита», — отметила врач.

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