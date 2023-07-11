Здоровье 11 июля 2023, 19:06 Гастроэнтеролог Неруллина предупредила, что налет на языке может говорить о язвенной болезни

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Многие болезни внутренних органах можно заметить по внешним признакам. Об этом «Газете.ru» рассказала гастроэнтеролог поликлиники ЦКБ РЖД-Медицина на Часовой Алла Неруллина.

Например, если есть проблемы с печенью, то кожа нередко становится желтой. Нездоровая поджелудочная железа или желчный пузырь могут выдавать себя высыпаниями. Кроме того, о болезни органов ЖКТ может говрить и повышенная температура вкупе с другими симптомами.

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«Налет на языке белого цвета и неприятный запах изо рта могут свидетельствовать о язвенной болезни, нарушении пищеварения. При панкреатите (воспалении поджелудочной железы) вместе с зудом могут быть кожные высыпания», — рассказала Алла Неруллина.

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