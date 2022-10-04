Гастроэнтеролог Неронов рассказал, в каком виде лучше всего употреблять продукты | 360°

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Гастроэнтеролог Неронов рассказал, в каком виде лучше всего употреблять продукты

Врач Неронов: употреблять продукты лучше всего в отварном, тушеном или запеченном виде

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Употреблять продукты лучше всего в отварном, тушеном или запеченном виде. Об этом в беседе с РИАМО заявил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Медик отметил, что рацион питания должен быть легким, сбалансированным и разнообразным.

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«Могу сказать однозначно, продукты, которые долго жарятся, особенно на одном и том же масле с гарью и копотью, копчености, обилие животной пищи и субпродуктов, употребление их в большом объеме, особенно в сыром виде или, наоборот, в пережаренном, будут ускорять апоптоз клеток — их гибель», — добавил он.

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Продукты, по словам врача, также должны быть характерными для того региона, в котором проживает человек.

«Продукты должны быть свежими и желательно местными, то есть характерными для региона проживания человека, а порции — умеренными. Еду необходимо тщательно пережевывать, каждый день пить достаточно жидкости. Физическая нагрузка и совокупность этих факторов, сделают жизнь более качественной и, возможно, даже более долгой», — заключил Неронов.

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