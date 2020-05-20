Гастроэнтеролог не нашел пользы в замачивании гречки

Сторонники здорового образа жизни замачивают гречку в холодной воде вместо варки, чтобы в ней сохранились витамины и минералы. Но на самом деле этих самых витаминов и минералов в вареной гречке не меньше. Так что гастроэнтеролог Алексей Парамонов призвал не мучиться.

Парамонов в интервью «Аргументам и фактам» развеял популярный миф о приготовлении гречки. По его словам, замоченную в холодной воде на день или два гречку можно будет прожевать, но любят ее за аромат и неповторимый вкус.

«Я знаком с любителями заваренной кипятком гречневой муки и с уважением отношусь к этим мученикам здорового образа жизни, но всем советую готовить гречку наиболее приятным для них способом. Главная ее ценность — пищевые волокна, невысокий гликемический индекс, железо. Варка никак на это не влияет», — объяснил Парамонов.

Гастроэнтеролог также заметил, что еще до поступления в магазин гречневая крупа проходит тепловую обработку на производстве. Поэтому вопрос о замачивании или варке человек должен решать только из личных кулинарных предпочтений.

Парамонов высказался и про другие мифы. Например, по его словам, о манной каше нужно забыть, потому что она не полезна и только способствует набору веса.