Здоровье 26 декабря 2023, 00:59 Гастроэнтеролог назвал продукты, опережающие по вредности даже сахар Гастроэнтеролог Лебедева призвала отказаться от покупных кетчупа и майонеза Freepik

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От кетчупа, майонеза и похожих покупных соусов следует отказаться. Такой совет дала гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале.

Также врач рекомендовала исключить из рациона колбасы, сосиски, цельное молоко и алкоголь.

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«Они содержат большое количество жиров, консервантов, соли и добавок, которые негативно влияют на ЖКТ, замедляют метаболизм, приводят к отекам и лишнему весу», — заявила Лебедева.

Ранее кардиолог Реджис Фернандес посоветовал не добавлять кокосовое и пальмовое масла в пищу. По его словам, в этих продуктах есть насыщенные жиры, которые могут поднять уровень холестерина. При этом жиры играют важную роль в рационе, однако их следует правильно различать. Например, полезными считаются мононенасыщенные и полиненасыщенные. Такие есть в авокадо.