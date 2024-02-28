Здоровье 28 февраля 2024, 18:24 Гастроэнтеролог назвала неочевидные признаки проблем с печенью Гепатолог Васильева: о проблемах с печенью сигнализируют отеки ног и тошнота Freepik

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На скрытые проблемы с печенью могут указывать отеки ног и тошнота. Но и это не единственные симптомы. О них «Ленте.ру» рассказала гастроэнтеролог и гепатолог Наталья Васильева.

Повышенная утомляемость и снижение работоспособности — неочевидные признаки проблем с печенью, предостерегла врач. Эти симптомы встречаются чаще всего на начальных этапах заболевания, что связано с воспалительным процессом в клетках органа.

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Доктор также отметила, что отек ног может говорить о проблемах с важной железой внешней секреции. Также на проблемы с печенью часто указывает необъяснимое чувство тяжести в правом подреберье, продолжила Васильева.

«Чувство тяжести в правом подреберье может быть проявлением симптомов нарушения желчеотделения, формированием застоя и конкрементов в желчном пузыре и протоках печени. Сигнализировать об интоксикации организма из-за нарушений в работе органа могут стать тошнота, снижение аппетита, изменение вкусовых ощущений», — уточнила врач.

Не во всех случаях такие симптомы могут сигнализировать о патологии. Васильева перечислила самые известные признаки проблем со стороны печени: появление желтого оттенка кожи, увеличение размеров живота, боль в правом боку и лихорадка.

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