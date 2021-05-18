Гастроэнтеролог назвал продукты, которые лучше не запивать горячим чаем

Гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала, какие продукты запивать горячим чаем опасно для здоровья. Она напомнила, что кипяток может вызвать ожог слизистой, сообщило радио Sputnik.

По ее словам, температура чая не должна превышать 37 градусов. Кроме этого, горячие напитки могут испортить вкус некоторых продуктов и увеличить количество потребляемого жира.

«Если жирные продукты запивать горячим чаем выше температуры тела, то потом большое количества жира, которое таким образом попадет в организм, может оказывать негативное действие», — пояснила Бережная.

Также нельзя употреблять горячие напитки вместе с алкоголем. Дело в том, что, когда спиртное очень крепкое, чистый этанол попадает на слизистые и дает ожог. При сочетании алкоголя с горячим напитком тоже получится ожог. Всасывание спирта в горячей среде происходит намного быстрее, потому что расширяются мелкие сосуды. Опьянение наступает очень быстро, повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, центральную нервную систему и на печень.