Здоровье 06 сентября 2023, 17:20 Гастроэнтеролог Наумова рассказала, что перекус сладостями чреват быстрым возвращением голода

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Многие люди предпочитают перекусывать шоколадками или другими сладостями, но такой выбор приведет к быстрому возвращению чувства голода, передала «Вечерняя Москва» со ссылкой на гастроэнтеролога клиники «Рассвет» Наталью Наумову.

Она объяснила, что быстрые углеводы хоть и дают энергию, но на очень короткий срок. Потом вновь хочется есть. Поэтому лучше перекусывать продуктами, которые насыщенны белком или клетчаткой. Например, подойдет рыба, яйца, овощи или крупы, добавил «Петербургский дневник».

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