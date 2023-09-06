Здоровье 06 сентября 2023, 13:24 Гастроэнтеролог Наумова порекомендовала есть больше сложных углеводов, чтобы избавиться от переедания

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После употребления стейка или творога человек чувствует себя гораздо более сытым, чем после шоколадки. Это связано с тем, что всасывание простых углеводов происходит быстрее, рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Наумова, передала «Вечерняя Москва».

Наш организм также быстрее расходует простые углеводы в отличие от сложных. Именно поэтому человек заметнее ощущает голод.

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Как отметила медик, сложные углеводы способствуют замедлению всасывания быстрых углеводов и в сочетании с белком позволяют долго чувствовать себя сытым. Их можно найти в крупах, овощах, фруктах, ягодах и зелени.