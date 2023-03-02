Здоровье 02 марта 2023, 17:53 Гастроэнтеролог Наталья Слюняева раскрыла признаки больной печени

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Многие симптомы, которые говорят о неалкогольной болезни печени, никак не связаны с органом, поэтому человек не подозревает о начинающейся проблеме. Об этом сайту «Аргументы и факты» рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева.

Она подчеркнула, что заболевание печени может развиваться на фоне сахарного диабета второго типа, а также у людей с ожирением. Но, как добавила Рravda.Ru, такие симптомы, как одышка, головокружение, сильная жажда, частые походы в туалет, тупые боли под ребрами справа и даже усталость и нарушение сна, — это повод обратиться к врачу.

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«Многие симптомы напрямую с печенью не связать. Так что если такие настораживающие сигналы появились, стоит обязательно обратиться к врачу и проверить как тот орган, на который подумалось вначале, так и печень», — сказала Наталья Слюняева.

При появлении настораживающих симптомов следует проверить кровь и сделать УЗИ брюшной полости. Также врач рекомендует больше двигаться и питаться здоровой сбалансированной пищей в качестве профилактики.

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