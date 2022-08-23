Гастроэнтеролог Наталья Слюняева дала советы людям с гастритом

Гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, что некоторые пациенты с гастритом своими действиями ухудшают состояние желудка. На сайте «Аргументы и факты», она дала советы, как этого избежать.

По данным сайта utro.ru, в первую очередь важно следить за гигиеной. Тщательно мыть руки перед едой, а также не употреблять в пищу грязные продукты.

Также не стоит злоупотреблять острыми и жирными блюдами. При переваривании они повреждают слизистую оболочку желудка, пояснила гастроэнтеролог.

Очень важно тщательно пережевывать всю еду. Крупные куски при попадании в желудок увеличивают количество газов, и это может спровоцировать боли в животе.

Слюняева добавила, что людям с гастритом важно питаться регулярно. Лучше есть небольшими порциями, но часто — от четырех до шести раз в день.

Стоит включить в рацион овощи, кисломолочные продукты и рыбу нежирных сортов. Улучшить самочувствие могут и витамины.

«Прием витаминов (А, В6, Е, С) и минералов позволит укрепить слизистую оболочку желудка и препятствовать ее разрушению», — заключил врач.