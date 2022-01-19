Гастроэнтеролог Мурадова посоветовала не есть консервы людям с гипертонией и с болезнями почек

Гастроэнтеролог, врач высшей категории Лина Мурадова рассказала, что людям с гипертонией и с болезнями почек не стоит употреблять рыбные и мясные консервы. В этом продукте, по слова специалиста, содержится большое количество соли, написал Ura.ru.

«В рыбных и мясных консервах обычно содержится большое количество соли, препятствующей разложению продуктов, поэтому они вредны гипертоникам и людям с болезнями почек. Из-за добавок, раздражающих слизистую желудка, например, томатной пасты, черного перца-горошка, у людей может произойти обострение хронического гастрита. Консервы — это продукт не на каждый день, он для походов, поездок либо районов, которые вообще, например, не видят рыбу», — пояснила специалист.

По словам директора Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врача-диетолога, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, неполезны не только соленые консервы, но и избыточно сладкие. Он отметил, что эти ингредиенты являются не просто вкусовой добавкой, а способом консервирования. Безопаснее всего заготавливать консервы с помощью пастеризации, ультрафильтрации и сушки.