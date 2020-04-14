Гастроэнтеролог Минздрава рассказал, чем можно заменить гречку

По его словам, «любая крупа может заменить гречневую крупу, любая, без исключения». Также врач уточнил, что «чем больший ассортимент в рационе семьи из круп, тем это лучше, потому что все крупяные изделия входят в основание так называемой пирамиды рационального, правильного питания, начиная от цельнозернового хлеба или многозернового хлеба и включая любую крупу».

«Поэтому любая крупа полезна, потому что там нет рафинированных углеводов, там есть медленно усваиваемые углеводы, там есть белки, поэтому каша из любой крупы и суп из любой крупы: перловка, пшено, кукуруза — все это примерно одинаково действует, как и греча», — заключил Ивашкин.

Врач считает, что «чем разнообразней стол, чем разнообразней питание и каши, которые делают для детей, пожилых людей, тем это здоровее для жизни»: «и овсяная, и пшеничная, все без исключения замечательно».