    14 апреля 2020, 19:50

    Гастроэнтеролог Минздрава рассказал, чем можно заменить гречку

    Дарья Морозова

    Главный гастроэнтеролог Минздрава РФ Владимир Ивашкин рассказал, чем можно заменить гречку, которая сильно подорожала. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    По его словам, «любая крупа может заменить гречневую крупу, любая, без исключения». Также врач уточнил, что «чем больший ассортимент в рационе семьи из круп, тем это лучше, потому что все крупяные изделия входят в основание так называемой пирамиды рационального, правильного питания, начиная от цельнозернового хлеба или многозернового хлеба и включая любую крупу».

    «Поэтому любая крупа полезна, потому что там нет рафинированных углеводов, там есть медленно усваиваемые углеводы, там есть белки, поэтому каша из любой крупы и суп из любой крупы: перловка, пшено, кукуруза — все это примерно одинаково действует, как и греча», — заключил Ивашкин.

    Врач считает, что «чем разнообразней стол, чем разнообразней питание и каши, которые делают для детей, пожилых людей, тем это здоровее для жизни»: «и овсяная, и пшеничная, все без исключения замечательно».