Здоровье 11 мая 2023, 01:02 Гастроэнтеролог Михайлова рассказала, как избавиться от нитратов в овощах Врач Михайлова посоветовала срезать кожицу с овощей, чтобы избавиться от нитратов

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В ранних овощах и фруктах присутствуют вредные для здоровья нитраты и пестициды. Врач-гастроэнтеролог Алена Михайлова рассказала, как избавиться от этих веществ. Об этом сообщили «Известия».

По словам специалиста, важно мыть овощи перед тем, как положить их в холодильник. Кроме того, стоит срезать кожицу и место у плодоножки. Чаще всего большое количество веществ содержатся в арбузах, дынях, капусте, редиске, зелени, свекле и в кабачках, написали «Народные новости».