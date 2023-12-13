Здоровье 13 декабря 2023, 11:05 Гастроэнтеролог Матюхин рассказал, что неприятный запах изо рта может быть связан с желчевыводящей системой

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Причинами неприятного запаха изо рта могут стать несколько факторов. В первую очередь следует проверить желудок и зубы. Об этом изданию Pravda.Ru сообщил врач-гастроэнтеролог Анатолий Матюхин.

Даже гастрит или язва двенадцатиперстной кишки могут провоцировать возникновение запаха.

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«Нужно обязательно смотреть, есть ли хронический гастрит. Это может быть язва желудка или язва двенадцатиперстной кишки. И это может быть связано с тем, что у человека проблемы с желчевыводящей системой», — сказал медик.

Он посоветовал употреблять воду за 30 минут до еды и через час после. Это простое действие снизит нагрузку на пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке.