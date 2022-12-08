Здоровье 08 декабря 2022, 23:13 Гастроэнтеролог Марова назвала слишком горячие напитки опасными для ЖКТ

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Гастроэнтеролог Светлана Марова рассказала, что слишком горячие напитки при постоянном употреблении могут спровоцировать заболевания ЖКТ. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

«Есть данные о том, что температура 55 градусов и выше может быть даже вредна и повышает риски развития заболеваний или даже канцерогенеза», — пояснила врач.

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Она отметила, что оптимальная температура для пищеварительной системы составляет 37-40 градусов. Регулярное употребление напитков, горячее 70 градусов, опасно для здоровья.

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