Гастроэнтеролог Манило рассказала о вреде кабачков при язве и болезнях почек

Кабачки обладают множеством полезных свойств, но у них есть и противопоказания. Например, проблемы с ЖКТ и почками, рассказала гастроэнтеролог Елена Манило «Газете.ru».

По данным РИА ФАН, кабачками не стоит злоупотреблять, так как они раздражают слизистые оболочки желудка и других органов пищеварения.

«Это может вызывать обострение таких заболеваний как гастрит, язвенная болезнь и колит. Низкая калорийность кабачков позволяет включать их в рацион пациентов с хроническими панкреатитами, но только пока болезнь находится в стадии ремиссии», — уточнила Манило.

Она посоветовала с осторожностью относиться к этому продукту людям с пиелонефритом, мочекаменной болезнью и почечной недостаточностью. Дело в том, что у кабачков есть мочегонные свойства, пояснила врач.

«Кроме того, кабачки отличаются высоким содержанием солей калия, при отложении в почках они способствуют образованию камней», — заключила она.

Людям с лишним весом стоит ограничить употребление жареных кабачков. В сыром виде они содержат 24 калории на 100 граммов, а вот после жарки с маслом и мукой калорийность может вырасти до шести раз.