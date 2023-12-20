Здоровье 20 декабря 2023, 18:43 Гастроэнтеролог Ломова назвала алкогольные коктейли наиболее вредными для печени

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Наиболее вредными напитками для печени считаются любые алкогольные коктейли, ликер и шампанское. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, в коктейлях содержится большое количество сахара, различных химических консервантов и вредных красителей. Колоссальное количество газа в шампанском быстро вызывает опьянение и провоцирует процессы гниения в кишечнике

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Безопасной дозой алкоголя для печени может стать бокал красного сухого вина за ужином. Содержащиеся в нем вещества защищают клетки от вредного воздействия, сообщил «ФедералПресс».