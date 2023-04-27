Здоровье 27 апреля 2023, 12:35 Гастроэнтеролог Лебедева рассказала, какой завтрак считается наиболее полезным Врач Лебедева: правильный завтрак должен состоять из низкоуглеводных продуктов

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Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале рассказала, какой завтрак считается наиболее полезным. По словам специалиста, утренний прием пищи должен состоять преимущественно из низкоуглеводных продуктов, написало ИА Nation News.

Продукты должны обладать достаточным количеством белков и жиров. Особенно эта формула актуальна для тех людей, которые хотят избавиться от лишних килограммов.

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«Если есть крупы с молоком, уровень сахара в крови повышается и инсулина нужно еще больше. В итоге после такого завтрака уже через два часа хочется перекусить», — отметила медик.

Лебедева добавила, что наиболее оптимальным вариантом будет употребление каш, приготовленных на воде.