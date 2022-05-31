Гастроэнтеролог Крючкова объяснила опасность бариатрических операций на желудке

Некоторые клиники в качестве средства для похудения рекламируют бариатрические операции: желудок ушивают, и его часть отрезают. Гастроэнтеролог Анна Крючкова рассказала, что их стоит делать только при наличии медицинских показаний, сообщил сайт kp.ru.

Она пояснила, что после подобной процедуры возможны осложнения. Причем они могут возникать в течение всей жизни. Сама операция тоже не так безопасна, так как даже в случае правильного проведения случаются травмы внутренних органов. Поэтому ее следует делать только в крайних случаях, когда лишний вес вызывает последствия, опасные для жизни.

«Высокий риск развития инфаркта, проблемы с суставами и венами ног, гипертония, диабет II типа, ожирение третьей степени и тому подобное», — пояснила Крючкова.