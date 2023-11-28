Здоровье 28 ноября 2023, 12:07 Гастроэнтеролог Кожевникова: людям с проблемами ЖКТ не стоит увлекаться глинтвейном

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Традиционно в зимние морозы многие согреваются глинтвейном и какао, однако людям с болезнями желудочно-кишечного тракта увлекаться такими напитками не стоит. Об этом сообщила гастроэнтеролог Олеся Кожевникова в беседе с Life.

По словам врача, употреблять глинтвейн ограниченно следует пациентам с желчнокаменной болезнью и хроническим панкреатитом. Приправы, пряности и цитрусовые в этом напитке могут навредить работе ЖКТ.

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Также раздражает слизистую пищевода и желудка какао на молоке. Людям с хроническими болезнями лучше не добавлять в напиток сахар, добавила Кожевникова.