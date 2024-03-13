Здоровье 13 марта 2024, 16:35 Гастроэнтеролог Корочанская призвала есть капусту и яблоки, чтобы избежать гастрита

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Гастрит стал все чаще встречаться у современных людей, но его можно избежать, если придерживаться правильного питания. Об этом «Спорт-Экспресс» рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Корочанская.

Она напомнила, что гастрит возникает и обостряется, главным образом, на фоне неправильного питания. Его провоцируют крепкий алкоголь, кофе, газированные напитки, острое и фастфуд. Если у человека уже обнаружили гастрит, то ему нужно обязательно придерживаться назначенной врачом диеты.

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Как добавила «Свободная пресса», для профилактики нужно есть больше продуктов, боагтых грубой клетчаткой. Например, можно добавить в рацион капусту, морковку и яблоки.

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