Гастроэнтеролог Констанденков объяснил, как проявляется обострение гастрита

Гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Андрей Констанденков заявил, что чаще всего обострение гастрита проявляется у пациентов в межсезонье. Как человек может понять, что у него именно это заболевание, написало издание «Доктор Питер».

Если человек испытывает ноющую боль в животе, имеет изжогу или ощущение тошноты и кислости, скорее всего его гастрит находится в стадии обострения.

По словам специалиста, гастрит может обостриться по разным причинам, но в первую очередь из-за неправильного питания, написал сайт «Русская планета».

«Риск рецидива гастрита повышают несоблюдение диеты, злоупотребление алкоголем, нарушение рекомендаций врача и отказ от приема назначенных препаратов. А также наличие в организме бактерии Хеликобактер Пилори — возбудителя гастрита. В отдельных случаях „отправной точкой“ для обострения гастрита становится стресс», — сообщил он.

Также сигнализировать о гастрите может сбой в кишечнике в виде снижения аппетита.