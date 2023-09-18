Здоровье 18 сентября 2023, 16:38 Гастроэнтеролог Констанденков: голодные боли в желудке могут говорить о наличии бактерии, вызывающей гастрит и язву

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Бактерия хеликобактер пилори может провоцировать развитие гастрита и даже язвы, поэтому важно обращать внимание на характерных для нее симптомы. Об этом изданию «Доктор Питер» рассказал гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Андрей Констанденков.

По его словам, не стоит игнорировать голодные боли в желудке, проблемы с кишечником, тошноту, рвоту и слабость, а также перебои с давлением. При этих симптомах нужно обязательно обратиться к врачу и проверить, нет ли бактерии.

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Специалист проведет диагностику и назначит при необходимости дополнительные исследования, добавило «ФедералПресс».

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