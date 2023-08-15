Здоровье 15 августа 2023, 16:59 Гастроэнтеролог Кашух заявила, что шаурма может стать полезным перекусом

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С шаурмой следует быть осторожными, поскольку она довольно калорийна. Также в ее состав входят ингредиенты, качество которых иногда сложно отследить. Об этом в разговоре с изданием «Газета.Ru» сообщила эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Из-за высокой калорийности блюда лучше остановиться на небольших порциях, а для насыщения дополнить его бульоном или салатом, написал «ФедералПресс».

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Но шаурма может быть полезной, если приготовить ее из нежирных сортов мяса и добавить больше овощей. Майонез лучше заменить полезными соусами, а лепешку выбрать из цельнозерновой муки, добавила Кашух.