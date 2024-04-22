Здоровье 22 апреля 2024, 15:13 Гастроэнтеролог Кашух: сморчки богаты фосфором, кальцием и калием

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Сморчки считаются одними из самых ранних грибов. В них содержится большое количество витаминов А, В1 и В2, D, а также фосфора, кальция и калия, сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с Life.

По словам специалиста, сморчки являются условно съедобными грибами. Перед употреблением их обязательно нужно варить не менее 10–15 минут и только после этого жарить, тушить или добавлять в супы.

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Кашух отметила, что иногда грибники путают сморчки с ядовитым строчком обыкновенным. Он содержит сильный яд — гельвелловую кислоту, которая выводит из строя печень и нарушает работу сердца.