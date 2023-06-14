Здоровье 14 июня 2023, 21:22 Гастроэнтеролог Кашух рассказала о полезных свойствах кваса Гастроэнтеролог Кашух заявила, что квас полезен для здоровья сердца и сосудов

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Квас является очень полезным продуктом. Наиболее благоприятно он сказывается на состоянии сердца и сосудов. Такой информацией поделилась кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, в составе кваса есть витамины B1, B2, E, PP, а также никотиновая кислота или ниацин. Они полезны для поддержания здоровья сердечно-сосудистой и нервной системы. Также они предотвращают ломкость сосудов, написал сайт kp.ru.