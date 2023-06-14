Здоровье 14 июня 2023, 20:06 Гастроентеролог Кашух рассказала, что фруктовые соки способствуют раннему старению

Читать 360tv в

Употребление фруктовых соков может вызвать преждевременное старение. Об этом «Российской газете» рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По ее словам, этот продукт также провоцирует заболевания поджелудочной железы. Кроме того, количество сахара, содержащееся в свежевыжатом соке, настолько велико, что сводит на нет пользу витаминов.

Реклама

Как добавили «Народные новости», частое употребление такого напитка также грозит развитием диабета и проблемами с зубами.

Авторы: