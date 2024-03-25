Здоровье 25 марта 2024, 16:56 Гастроэнтеролог Кашух рассказала, что чай из чайника с накипью не навредит здоровью

Читать 360tv в

Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с изданием Life рассказала, что чай из чайника с накипью никак не влияет на состояние здоровья.

Медик объяснила, что на стенках чайника образуются соли кальция, магния, железа и других веществ, которые выпадают в осадок при нагревании. Часть кальция, который организму не нужен, выводится вместе с мочой.

Реклама

«Именно этот факт породил миф о вреде накипи: считается, что соли из жесткой воды задерживаются в почках, постепенно из них формируются камни. Это не совсем так!» — пояснила врач.

По ее словам, в воде содержится не так много кальция, чтобы он мог спровоцировать образование камней в почках.