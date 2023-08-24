Здоровье 24 августа 2023, 14:11 Гастроэнтеролог Кашух призвала россиян не собирать грибы возле трасс

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Грибы не следует собирать возле оживленных трасс и в парках в черте города, в таких случаях есть вероятность содержания тяжелых металлов в их составе. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, грибы являются своего рода губкой, которая из почвы впитывает в себя все вредные вещества и соли. При высокой концентрации в них патогенных микроорганизмов повышаются риски отравления.

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Чтобы предотвратить развитие инфекции, врач посоветовала перебирать, чистить и варить грибы прямо в день сбора.