31 августа 2023, 19:10
Гастроэнтеролог Кашух посоветовала воздержаться от сладостей в период менопаузы
Многие женщины в период менопаузы и после него набирают вес, потому что в организме происходит серьезная перестройка. Поэтому стоит воздержаться от сладостей и десертов. Об этом «ФедералПресс» рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Она посоветовала женщинам придерживаться диеты, схожей со средиземноморской. В частности, исключить лишний сахар, а алкоголь заменить обычной водой.
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Основой рациона должны стать рыба и нежирное мясо, а также бобы три раза в неделю, оливковое масло и овощи.
Женщины
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