Здоровье 31 августа 2023, 19:10 Гастроэнтеролог Кашух посоветовала воздержаться от сладостей в период менопаузы

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Многие женщины в период менопаузы и после него набирают вес, потому что в организме происходит серьезная перестройка. Поэтому стоит воздержаться от сладостей и десертов. Об этом «ФедералПресс» рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Она посоветовала женщинам придерживаться диеты, схожей со средиземноморской. В частности, исключить лишний сахар, а алкоголь заменить обычной водой.

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Основой рациона должны стать рыба и нежирное мясо, а также бобы три раза в неделю, оливковое масло и овощи.

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