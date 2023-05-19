19 мая 2023, 15:16
Гастроэнтеролог Кашух посоветовала людям с диабетом не увлекаться черешней
В черешне содержится много полезных витаминов и сахара. Чрезмерное употребление ягоды может негативно повлиять на здоровье людей с сахарным диабетом, сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, в 100 граммах черешни содержится около 12 граммов сахара, поэтому людям с диабетом не стоит ею увлекаться. Также ягода может вызвать аллергию у маленьких детей при ее введении в рацион.
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Врач отметила, что благодаря употреблению черешни в разумных количествах снижается уровень холестерина в крови и ускоряется обмен веществ.
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