Здоровье 09 июня 2023, 11:44 Гастроэнтеролог Кашух назвала майонез и кетчуп самыми вредными соусами

Читать 360tv в

Майонез, кетчуп и горчица — это самые вредные соусы, которые нужно исключить из своего рациона. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По его словам, майонез слишком калорийный. В кетчуп добавляют слишком много крахмала и сахара. А горчица, как добавила «Общественная служба новостей», слишком острая. И тем, кто испытывает проблемы с почками, ЖКТ, сердецем и сосудам, луше отказаться от этого соуса.

Авторы: