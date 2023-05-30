30 мая 2023, 16:52
Гастроэнтеролог Кашух назвала кефирную заправку для окрошки наиболее полезной
Большинство россиян предпочитают готовить окрошку с использованием покупного кваса, однако кефирная заправка для этого блюда будет наиболее полезной. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с «Газетой.ru».
По словам специалиста, для приготовления окрошки многие используют магазинный квас, который содержит большое количество красителей и сахара. Такое блюдо может спровоцировать развитие ожирения и диабета.
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Как сообщили «Народные новости», для заправки окрошки лучше отдавать предпочтение кефиру — он отлично освежит в жару и нормализует пищеварение.
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