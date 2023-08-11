Здоровье 11 августа 2023, 15:31 Гастроэнтеролог Кашух назвала кабачок диетическим овощем

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В 100 граммах кабачка содержится всего 24 калории, поэтому это продукт смело можно назвать диетическим. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, в овоще содержится большое количество клетчатки, которая полезна для пищеварительной системы. Также кабачки богаты витаминами А, С и калием, способствующем выведению из организма лишней жидкости.

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Врач отметила, что лучше всего употреблять в пищу молодые кабачки — они хорошо усваиваются организмом и не имеют больших семян.