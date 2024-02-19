19 февраля 2024, 16:51
Гастроэнтеролог Кашух: доказательная медицина не видит смысла в чистке печени
Доказательная медицина не видит смысла в чистке печени, поскольку орган функционирует таким образом, чтобы самостоятельно обезвреживать попадающие в организм яды. Об этом изданию Life сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
По словам медика, прием травяных сборов, голодание и употребление различных масел не смогут помочь органу работать на полную силу. А вот прием овощей и фруктов, сокращение алкоголя и жирной пищи — вполне действенные методы.
Реклама
«В рационе всегда должны быть фрукты и овощи, цельнозерновые крупы, полезные жиры (они содержатся в рыбе, орехах, растительных маслах)», — сказала врач.
Кашух призвала заниматься физическими упражнениями, чтобы снизить риск развития жировой болезни печени.
Врачи
Реклама
Реклама