Здоровье 19 февраля 2024, 16:51 Гастроэнтеролог Кашух: доказательная медицина не видит смысла в чистке печени

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Доказательная медицина не видит смысла в чистке печени, поскольку орган функционирует таким образом, чтобы самостоятельно обезвреживать попадающие в организм яды. Об этом изданию Life сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам медика, прием травяных сборов, голодание и употребление различных масел не смогут помочь органу работать на полную силу. А вот прием овощей и фруктов, сокращение алкоголя и жирной пищи — вполне действенные методы.

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«В рационе всегда должны быть фрукты и овощи, цельнозерновые крупы, полезные жиры (они содержатся в рыбе, орехах, растительных маслах)», — сказала врач.

Кашух призвала заниматься физическими упражнениями, чтобы снизить риск развития жировой болезни печени.