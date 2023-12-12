Здоровье 12 декабря 2023, 15:48 Гастроэнтеролог Язов: богатая пребиотиками пища принесет пользу микробиоте

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Микробиота кишечника человека состоит из нескольких сотен видов, большинство из которых — бактерии. Особую пользу составу микробиоты принесет богатая пребиотиками пища, сообщил гастроэнтеролог Егор Язов, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, массу «хороших бактерий» увеличат продукты с инулином. В природе он содержатся в глютенсодержащих злаках, корне цикория, луке и чесноке.

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Чтобы увеличить видовое разнообразие бактерий, пребиотические вещества в рационе должны быть тоже разнообразными. Для этого стоит отдавать предпочтение фруктам и овощам разных типов и цветов, отметил врач.